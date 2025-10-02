Corteo pro Gaza tensione a Firenze | lanciata bomba carta e sfondato il cordone di polizia ?Sullo sciopero generale lo stop del Garante 

Dopo le mobilitazioni della serata di mercoledì in tutta la Toscana, tocca agli studenti protestare per il blocco da parte di Israele delle imbarcazioni della Sumud Flotilla. Nel pomeriggio manifestazioni in tutte le città. A Firenze, migliaia in piazza, tensione con la polizia all'ingresso della stazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

