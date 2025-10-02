Corteo pro Gaza e scontri in Centrale | una ventina gli indagati

Milano, 2 ottobre 2025 – Una dozzina di persone già di fatto identificate (anche se non formalmente) e un'altra decina sul cui riconoscimento la Questura di Milano sembra già a buon punto. È questo, in sintesi, il contenuto dell' informativa della Digos depositato in Procura a Milano dove è stato aperto un fascicolo, per ora contro ignori, per resistenza aggravata, danneggiamento e lesioni per la manifestazione pro Gaza dello scorso 22 settembre. Scontri in zona stazione Centrale Antagonisti già noti e giovani sconosciuti. Si tratta in gran parte di antagonisti già noti alle forze dell'ordine, mentre sembrerebbe più complicata l'identificazione di alcuni giovani volti che hanno preso parte al corteo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corteo pro Gaza e scontri in Centrale: una ventina gli indagati

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

