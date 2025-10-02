Corteo per la Flotilla a Reggio Emilia migliaia di persone in piazza
Reggio Emilia, 2 ottobre 2025 - “Reggio resiste, Reggio non sta a guardare”. Seguendo la chiamata all’ultimo minuto dell’Assemblea reggiana per la Palestina, una marea di gente si è riversata ieri in piazza Prampolini, con ritrovo alle 21,30, per mostrare solidarietà alla Global Sumud Flotilla, a seguito dell’intercettazione delle sue imbarcazioni e dell’abbordaggio da parte dell’esercito israeliano. “Ieri sera Israele ha abbordato le imbarcazioni e rapito (perché non aveva alcun diritto ad arrestarli) centinaia di attiviste e attivisti della Global Sumud Flotilla - dichiara l’Assemblea -. È un atto di pirateria contrario ai trattati internazionali che impegnano anche il nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
