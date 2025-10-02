Corteo a Bologna oggi per Flotilla gli universitari in piazza Maggiore dopo la mattinata ‘ad alta tensione’ La diretta

Bologna, 2 ottobre 2025 – "Se chi dovrebbe parlare sceglie il silenzio, lo romperemo noi. Se continuano a ignorare la nostra voce, alzeremo il volume. Le occupazioni in corso oggi sono solo l'inizio. Siamo in movimento, e non ci fermeremo. siamo l’equipaggio di terra". Questa la nota dell’ Unione studenti universitari arrivata dopo la mattinata ad alta tensione sotto le Due Torri con il corteo delle scuole superiori e gli universitari, appunto, riuniti per Bologna dopo il blocco della Global Sumud Flotilla di mercoledì sera, alle 17 nuovo presidio in piazza Maggiore (già ribattezzata piazza Gaza) per un nuovo corteo che partirà intorno alle 18 prima di quello delle 9 organizzato dalla Cgil domani venerdì 3 ottobre che partirà da piazza Malpighi in occasione dello sciopero generale proclamato in difesa della Flotilla per Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corteo a Bologna oggi per Flotilla, gli universitari in piazza Maggiore dopo la mattinata ‘ad alta tensione’. La diretta

