Cortei pro Pal le proteste in tutta Italia | gli aggiornamenti

A Firenze, centinaia di manifestanti hanno invaso i binari della stazione, sedendosi lungo le rotaie o scrivendo sui vagoni frasi come “Palestina libera” e “Blocchiamo tutto”. Molti treni sono rimasti bloccati, con passeggeri costretti a restare a bordo e ritardi che hanno superato le tre ore. Dal corteo partito da piazza Indipendenza – animato da oltre 2 mila persone, con in testa l’Usb e diversi collettivi cittadini – è arrivato fino alla stazione dove la protesta si è trasformata in un presidio permanente. All’ingresso dello scalo, dopo un fitto lancio di fumogeni, petardi e bottiglie verso la polizia in assetto antisommossa, il corteo è riuscito a forzare il cordone e interrompere completamente la circolazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

