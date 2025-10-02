Cortei pro Gaza migliaia in piazza in tutta Italia | treni bloccati a Bologna e Firenze Danni a Torino | Sciopero | stop del Garante
Decine di migliaia di partecipanti ai corteo ma in alcune città la tensione è salita. A Firenze occupata la stazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv
Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia
Manifestazione per Gaza: Toscana mobilitata, cortei a Firenze, Livorno e Siena
#Napoli - Proteste in diverse Università contro il Genocidio a Gaza: Manifestazioni e cortei a Napoli. Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV
Flotilla a Gaza, anche le scuole si mobilitano: cortei, picchetti e adesioni allo sciopero generale
Cortei pro Gaza in tutta Italia: scontri a Bologna, a Torino devastate le Ogr - Decine di migliaia di partecipanti ai corteo ma in alcune città la tensione è salita. Segnala msn.com
Milano, corteo pro Palestina dopo l’abbordaggio della Flotilla: occupata Cadorna e Free Gaza sul Pirellone - In migliaia a Milano per la Palestina dopo l’attacco alla Flotilla: corteo, occupazione di Cadorna e scritta “Free Gaza” proiettata sul Pirellone ... mentelocale.it scrive