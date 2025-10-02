Cortei pro Gaza i binari d’Italia rallentano tra cori e striscioni

Sbircialanotizia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il movimento di solidarietà con la popolazione palestinese ha scandito una nuova giornata di proteste diffuse, trasformando stazioni ferroviarie e centri urbani italiani in teatri di manifestazioni coordinate contro l’abbordaggio della Flotilla avvenuto il 1° ottobre. Proteste simultanee e strategie di blocco Secondo i dati verificati da Sbircia la Notizia Magazine in collaborazione con l’agenzia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

cortei pro gaza i binari d8217italia rallentano tra cori e striscioni

© Sbircialanotizia.it - Cortei pro Gaza, i binari d’Italia rallentano tra cori e striscioni

In questa notizia si parla di: cortei - gaza

Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv

Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia

Manifestazione per Gaza: Toscana mobilitata, cortei a Firenze, Livorno e Siena

cortei pro gaza binariPro Flotilla Saronno, presidio sui binari del Malpensa express nella notte dopo un corteo (fotogallery) - SARONNO – Una protesta notturna, improvvisa e decisa, ha animato la città nella serata di mercoledì primo ottobre. Come scrive ilsaronno.it

cortei pro gaza binariMilano, corteo pro Palestina dopo l’abbordaggio della Flotilla: occupata Cadorna e “Free Gaza” sul Pirellone - In migliaia a Milano per la Palestina dopo l’attacco alla Flotilla: corteo, occupazione di Cadorna e scritta “Free Gaza” proiettata sul Pirellone ... Si legge su mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Cortei Pro Gaza Binari