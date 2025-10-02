Corsa dei Santi 2025 | la grande novità del Giro delle Quattro Basiliche e della Staffetta della Pace

Roma – La Corsa dei Santi – sponsored by Melinda”, promossa da Missioni Don Bosco che ogni anno si propone di dare visibilità alla festa di Ognissanti e di sostenere un progetto di solidarietà dei missionari salesiani nel mondo, torna il 1° novembre 2025 con la sua 17ª edizione, portando migliaia di appassionati a correre nel cuore della Capitale e arricchendosi di grandi novità. Oltre al tradizionale percorso di 10 km con partenza e arrivo in Piazza San Pietro, quest’anno la manifestazione propone due nuove sfide: il “Giro delle Quattro Basiliche” e la “Staffetta della Pace”. Il Giro delle Quattro Basiliche sarà un tracciato di 19,5 km che unirà i luoghi simbolo della cristianità: San Pietro, San Paolo, San Giovanni e Santa Maria Maggiore, per poi tornare a Piazza San Pietro, creando un percorso unico al mondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it