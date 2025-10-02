Corriere dello Sport | Kevin un re fantastico che illumina il Maradona

NAPOLI – La risposta migliore alle critiche è arrivata dal campo, con la classe dei campioni. Kevin De Bruyne ha scelto la notte di Champions per ribadire la sua grandezza: dopo i mugugni seguiti alla sostituzione di San Siro, il belga ha illuminato il Maradona con due assist d'autore e una prova totale, conquistando pubblico e compagni. Come sottolinea Davide Palliggiano sulle pagine del Corriere dello Sport, «King Kev» ha trascinato il Napoli con fame, qualità e leadership, diventando ancora una volta decisivo nei momenti che contano.

