Corridonia 70enne guida 10 km contromano in superstrada | il video-choc

Contromano in superstrada per 10 km, da Corridonia a Civitanova Marche: per questo una 70enne è stata sanzionata e la sua auto sequestrata dalla polizia stradale. È successo ieri sera, poco dopo le 22: la vettura, una Peugeot, ha percorso tutto il tratto della Valdichienti in direzione mare da Corridonia fino all'uscita di Civitanova contromano. Circa 10 km in totale. L'ipotesi è che la donna, dopo lo scambio di carreggiata (con doppio senso di circolazione) per i lavori sul tratto Macerata-Morrovalle, possa aver proseguito in direzione mare ignorando sia i cartelli stradali sia le segnalazioni degli automobilisti con lampeggianti e clacson. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

