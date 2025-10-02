Corridoi umanitari con la Palestina | arrivati in Italia i primi due studenti iscritti a Uniba

2 ott 2025

Sono giunti da Gaza con il sostegno del Maeci, del Mur, della Crui e del Consolato di Gerusalemme, frequenteranno i corsi del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. L’Università di Bari ha accolto ieri sera all’aeroporto militare di Ciampino i primi 2 studenti palestinesi usciti da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

corridoi umanitari palestina arrivatiA Bari due studenti di Gaza, arrivati con corridoi universitari - Sono arrivati a Bari i primi due studenti di Gaza iscritti all'università Aldo Moro attraverso i corridoi umanitari con la Palestina, con il sostegno del Maeci, Mur, Crui e del Consolato di Gerusalemm ... Secondo ansa.it

corridoi umanitari palestina arrivatiCorridoi umanitari con la Palestina: arrivata in Italia la prima studentessa iscritta all’Università di Pisa - È atterrata la sera del 1° ottobre all’aeroporto militare di Ciampino la prima studentessa palestinese accolta dall’Università di Pisa attraverso i ... Si legge su gonews.it

