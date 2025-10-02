Corridoi umanitari con la Palestina | arrivati in Italia i primi due studenti iscritti a Uniba

Sono giunti da Gaza con il sostegno del Maeci, del Mur, della Crui e del Consolato di Gerusalemme, frequenteranno i corsi del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. L’Università di Bari ha accolto ieri sera all’aeroporto militare di Ciampino i primi 2 studenti palestinesi usciti da. 🔗 Leggi su Baritoday.it