Corridoi umanitari con la Palestina | arrivati in Italia i primi due studenti iscritti a Uniba
Sono giunti da Gaza con il sostegno del Maeci, del Mur, della Crui e del Consolato di Gerusalemme, frequenteranno i corsi del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. L’Università di Bari ha accolto ieri sera all’aeroporto militare di Ciampino i primi 2 studenti palestinesi usciti da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: corridoi - umanitari
Corridoi umanitari, 119 profughi afghani a Fiumicino
Siria, ong chiedono apertura corridoi umanitari a Sweida
Siria, corridoi umanitari per gli sfollati Sweida
Un segnale di speranza: atterrati a Fiumicino 44 profughi dall’Etiopia con i corridoi umanitari https://ilfaroonline.it/2025/10/02/un-segnale-di-speranza-atterrati-a-fiumicino-44-profughi-dalletiopia-con-i-corridoi-umanitari/619690/?utm_source=dlvr.it&utm_mediu - X Vai su X
Migrazioni e diritti umani. Corridoi umanitari e istruzione: così si conquistala vera emancipazione Il lavoro del nostro Paolo Lambruschi - facebook.com Vai su Facebook
A Bari due studenti di Gaza, arrivati con corridoi universitari - Sono arrivati a Bari i primi due studenti di Gaza iscritti all'università Aldo Moro attraverso i corridoi umanitari con la Palestina, con il sostegno del Maeci, Mur, Crui e del Consolato di Gerusalemm ... Secondo ansa.it
Corridoi umanitari con la Palestina: arrivata in Italia la prima studentessa iscritta all’Università di Pisa - È atterrata la sera del 1° ottobre all’aeroporto militare di Ciampino la prima studentessa palestinese accolta dall’Università di Pisa attraverso i ... Si legge su gonews.it