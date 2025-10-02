Corridoi umanitari arrivata a Pisa la prima studentessa palestinese accolta dall’università
PISA – È atterrata nella serata di ieri (1 ottobre) all’aeroporto militare di Ciampino la prima studentessa palestinese accolta dall’università di Pisa attraverso i corridoi umanitari attivati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), dal Ministero dell’università e della ricerca (Mur), dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) in collaborazione col Consolato generale di Italia a Gerusalemme. Ad accoglierla era presente il prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali, Giovanni Federico Gronchi. La giovane raggiungerà Pisa nei prossimi giorni e inizierà da lunedì (6 ottobre) a frequentare il corso di laurea magistrale in lingua inglese Exploration and Applied Geophysics al dipartimento di Scienze della Terra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
