Notizie.virgilio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia denunciata a Padova per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: ospitava 16 cinesi in un appartamento fatiscente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Coppia ospita 16 persone a Padova, denuncia e multa: appartamento trovato in condizioni "horror"

coppia ospita 16 personeAffittacamere abusivo con 16 ospiti, denunciati i due gestori - Una coppia di cittadini cinesi di 50 anni è stata denunciata per aver ospitato abusivamente nel loro appartamento trasformato in struttura ricettiva 16 connazionali, di cui 5 irregolari. Secondo msn.com

