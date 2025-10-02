Coppia ospita 16 persone a Padova denuncia e multa | appartamento trovato in condizioni horror
Una coppia denunciata a Padova per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: ospitava 16 cinesi in un appartamento fatiscente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: coppia - ospita
Cultura e Musica G. Curci - ETS. . Secondo appuntamento da non perdere per questa edizione di ! Domenica 5 ottobre l’Auditorium GOS ospita il prestigioso Duo pianistico & - facebook.com Vai su Facebook
Affittacamere abusivo con 16 ospiti, denunciati i due gestori - Una coppia di cittadini cinesi di 50 anni è stata denunciata per aver ospitato abusivamente nel loro appartamento trasformato in struttura ricettiva 16 connazionali, di cui 5 irregolari. Secondo msn.com