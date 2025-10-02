Coppia di falsari denunciata | in casa avevano documenti di identità e carte di credito contraffatti

Cataniatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Fiumefreddo, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato un 53enne di Mascali e la sua convivente, una 39enne di origini marocchine, per possesso di documenti di identificazione falsi e furto. I militari avevano acquisito notizie sul. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coppia - falsari

Coppia denunciata per furto al supermercato: lui accusato di aver rubato anche in una casa - La costante attività dei carabinieri mirata al contrasto alla criminalità, negli ultimi giorni ha portato all’arresto di una donna di 48 anni di Montegranaro e di un uomo di 54 anni di Sant’Elpidio a ... Da ilrestodelcarlino.it

Hascisc in casa, coppia di fidanzati denunciati dalla polizia - Una coppia di 25enni deteneva in casa ad Ancona un pezzo di hascisc da 25 grammi di, avvolto in un involucro di cellophane, un coltello sporco di droga e un bilancino di precisione. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Coppia Falsari Denunciata Casa