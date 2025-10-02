Coppia di falsari denunciata | in casa avevano documenti di identità e carte di credito contraffatti
I carabinieri di Fiumefreddo, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato un 53enne di Mascali e la sua convivente, una 39enne di origini marocchine, per possesso di documenti di identificazione falsi e furto. I militari avevano acquisito notizie sul. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: coppia - falsari
Ancora ricercato l’uomo. I figli minori della coppia sono scomparsi da stamattina - facebook.com Vai su Facebook
Due falsi addetti dell'acquedotto hanno aggredito una coppia di anziani in via Castelletto, sottraendo denaro e gioielli dopo averli ingannati con una truffa classica https://ift.tt/8PAQyL3 - X Vai su X
Coppia denunciata per furto al supermercato: lui accusato di aver rubato anche in una casa - La costante attività dei carabinieri mirata al contrasto alla criminalità, negli ultimi giorni ha portato all’arresto di una donna di 48 anni di Montegranaro e di un uomo di 54 anni di Sant’Elpidio a ... Da ilrestodelcarlino.it
Hascisc in casa, coppia di fidanzati denunciati dalla polizia - Una coppia di 25enni deteneva in casa ad Ancona un pezzo di hascisc da 25 grammi di, avvolto in un involucro di cellophane, un coltello sporco di droga e un bilancino di precisione. Riporta ansa.it