Coppelia al Teatro Olimpico

Romatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione della danza dell’Accademia Filarmonica Romana si apre con i nuovi talenti della Compagnia Junior del Balletto di Roma che sarà al Teatro Olimpico e con la rivisitazione di Coppelia.Con musiche di Léo Delibes, ambientato nei giorni nostri, in un nuovo allestimento, il debutto nazionale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coppelia - teatro

Comicità, danza e musica per il Teatro Olimpico di Roma - (di Laura Valentini) È un cartellone per tutti i gusti quello che il teatro Olimpico di Roma propone per la nuova stagione al via dal 14 settembre: oltre 40 spettacoli che comprendono comicità con ... Come scrive ansa.it

Da Maurizio Battista a Lillo e Greg per la nuova stagione del Teatro Olimpico - Teatro Olimpico, un cartellone con oltre 40 spettacoli: dalla comicità alle grandi produzioni internazionali passando per il balletto classico e gli spettacoli per famiglie. Come scrive tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Coppelia Teatro Olimpico