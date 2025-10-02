coppa italia serie c il riccione pareggia in casa e ora si gioca tutto in emilia

Una vittoria e un pareggio. Comanda, così, la classifica del girone 8 di Coppa Italia il Riccione Women che in casa, nella gara della seconda giornata, ha pareggiato contro l’ Original Celtic Bhoys. Allo stadio Calbi di Cattolica va in scena una partita intensa, giocata però all’insegna del fair play, in un clima di festa. Zero ammonizioni in campo e sorrisi a fine partita. Nella gara d’esordio in Coppa le biancazzurre del Riccione Women avevano conquistato un convincente 2-0 in casa del Gatteo Mare, mentre le biancoverdi dell’Original Celtic Bohys erano state sconfitte di misura dalla Reggiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

