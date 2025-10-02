Coppa Italia Promozione l’Akragas Slp travolge l’Aragona 4-0 e passa il turno
L’Akragas SLP supera senza difficoltà l’Aragona nel ritorno di Coppa Italia Promozione e conquista il pass per il turno successivo. Allo stadio Esseneto finisce 4-0 dopo il 5-1 dell’andata.La partita si sblocca al 27’ con Tripoli che porta in vantaggio i biancazzurri. Nella ripresa, al 62’, è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Coppa Italia Promozione, l’Akragas sfida l’Aragona: parla lo spogliatoio biancazzurro - Alla vigilia dell’esordio stagionale in Coppa Italia Promozione l’Akragas è pronta a scendere in campo contro l’Aragona. Riporta agrigentonotizie.it
PROMOZIONE: i risultati della coppa italia. ecco tutti gli accoppiamenti. Di Nicola spinge il Foiano al vertice del girone, anche il Cortona Camucia sorride - AREZZO Un Foiano di rincorsa ha la meglio sul quotato Montagnano di Roberto Fani e passa il turno in Coppa Italia. Da sport.quotidiano.net