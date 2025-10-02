Coppa Italia | Lucchese - Perignano La Pantera rimonta e va a caccia delle Zebre
Lucchese 5 Fratres Perignano 3 (dcr) LUCCHESE (4-3-3): Milan; Xeka, Pupeschi, Rotondo, Mauro (11’ st Lorenzini); Palo (28’ st Russo), Sansaro (40’ st Ragghianti), Bartolotta (33’ st Palma); Maggiari (28’ st Caggianese), Galotti, Riad. (A disp.: Rossi, Venanzi, Onu, Ragghianti, Bossini). All.: Pirozzi. FRATRES PERIGNANO (4-4-2): Tirabasso; Genovali, Vittorini, Magliocca, Ouardi; Meucci, Stringara (11’ st Sottile), Remorini, Pagni; Mearini (27’ st Kouakou), Garunja (15’ st Giordani). (A disp.: Rizzato, Oliva, Miccoli, Kapidani, Lupi, Regoli). All.: P. Fanani. Arbitro: Fatticcioni di Carrara. Reti: 22’ pt Remorini, 45’ st Rotondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
