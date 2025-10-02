Copenaghen in corso il vertice della Comunità Politica Europea

A Copenaghen si è tenuto  il settimo vertice della Comunità Politica Europea (CPE).  E’ la piattaforma, nata nel 2022, che offre ai Capi di Stato e di Governo di  47 Nazioni europee un foro di dialogo informale sui principali temi dell’agenda internazionale. Ad essa partecipano per la UE il Presidente Costa e le Presidenti Metsola e Von der Leyen. Sono presenti anche i Segretari Generali della NATO Rutte, del Consiglio d’Europa Berset e dell’OSCE Sinirlioglu. Copenaghen, i lavori. Prima del Vertice, c’é stata la cena di gala di benvenuto ospitata dai  sovrani danesi, Frederik X e Mary di Danimarca. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

