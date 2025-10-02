Convocati Svizzera la lista del ct Yakin per le qualificazioni ai Mondiali 2026 | la decisione su Akanji!
Convocati Svizzera, la lista del ct Yakin per le qualificazioni ai Mondiali 2026: c’è Akanji per i match contro Svezia e Slovenia. Manuel Akanji, difensore dell’ Inter, è stato regolarmente convocato dal commissario tecnico Murat Yakin per i prossimi match di qualificazione al Mondiale 2026. La Svizzera affronterà la Svezia il 10 ottobre e la Slovenia il 13 ottobre, entrambe in trasferta. Akanji, che ha da poco iniziato la sua avventura con i nerazzurri, torna così a vestire la maglia della sua nazionale dopo gli impegni di settembre, quando, da neoacquisto dell’Inter, ha contribuito ai successi contro il Kosovo (dove ha anche segnato un gol) e la Slovenia. 🔗 Leggi su Internews24.com
