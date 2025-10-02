Convocati Germania per le qualificazioni ai mondiali | la scelta finale di Nagelsmann su Bisseck

Convocati Germania, la decisione definitiva del ct della Nazionale tedesca sul difensore centrale nerazzurro. La Nazionale tedesca si prepara ad affrontare le prossime sfide di qualificazione per il Mondiale 2026, ma tra le sorprese di Julian Nagelsmann c’è l’assenza di Yann Bisseck, difensore dell’ Inter, dalla lista dei convocati. Nonostante le buone prestazioni del giovane centrale, il tecnico tedesco ha preferito convocare nuovi nomi per rinforzare il suo reparto difensivo. Bisseck, quindi, non farà parte della selezione per le prossime partite e rimarrà ad Appiano Gentile, continuando il suo lavoro con Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Convocati Germania per le qualificazioni ai mondiali: la scelta finale di Nagelsmann su Bisseck

In questa notizia si parla di: convocati - germania

Ultimissime Juve LIVE: dopo il pareggio contro la Reggiana i bianconeri partono per il ritiro in Germania, l’elenco dei convocati

Due studenti Unimore convocati per prestigiose competizioni internazionali in Germania e Norvegia

Convocati Juve per il ritiro in Germania: ufficiali le scelte di Tudor su Vlahovic, Douglas Luiz, Weah e i casi spinosi. L’elenco completo

GERMANIA - Qualificazioni Mondiali, ecco la lista dei convocati di Nagelsmann https://ift.tt/BLSvi1g - X Vai su X

Iker Bravo e Alessandro Nunziante sono stati convocati da Spagna e Italia per il Mondiale Under 20 che si terrà in Cile Complimenti, ragazzi! - facebook.com Vai su Facebook

Germania, i convocati di Nagelsmann: prima volta per Brown, ci sono Burkardt e Woltemade - La nazionale tedesca si prepara alle prossime sfide di qualificazione ai Mondiali con un mix di esperienza e novità. tuttomercatoweb.com scrive

Schlotterbeck pronto a tornare in Nazionale. Nagelsmann: "Ci sarà perché se lo merita" - Quando la Germania annuncerà giovedì la sua lista di convocati per le prossime qualificazioni ai Mondiali, ci sarà anche Nico Schlotterbeck. Secondo tuttomercatoweb.com