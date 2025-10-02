Convocati Germania la lista del ct Nagelsmann per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 La decisione su Bisseck

Convocati Germania, la lista di Nagelsmann per le Qualificazioni ai Mondiali 2026: assente di lusso l’interista Yann Bisseck. Yann Bisseck, difensore dell’ Inter, non figura nella lista dei convocati di Julian Nagelsmann, commissario tecnico della Germania, per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale 2026 contro Lussemburgo e Irlanda del Nord. Questa è la seconda esclusione consecutiva per il centrale tedesco, che era stato convocato per la prima volta in marzo, ottenendo anche il suo esordio con la Mannschaft nel match contro l’ Italia. A giugno, però, Bisseck aveva dovuto rinunciare alla convocazione a causa di un infortunio subito durante la finale di Champions League a Monaco di Baviera, che lo aveva costretto a dare forfait. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Convocati Germania, la lista del ct Nagelsmann per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. La decisione su Bisseck

Ultimissime Juve LIVE: dopo il pareggio contro la Reggiana i bianconeri partono per il ritiro in Germania, l’elenco dei convocati

Due studenti Unimore convocati per prestigiose competizioni internazionali in Germania e Norvegia

Convocati Juve per il ritiro in Germania: ufficiali le scelte di Tudor su Vlahovic, Douglas Luiz, Weah e i casi spinosi. L’elenco completo

Gran finale in Germania! L’ultima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom va in scena ad Augsburg, da domani a domenica 7 settembre. 10 gli azzurri convocati. Nomi e programma qui https://bit.ly/8NJj4sX @federcanoa - X Vai su X

Iker Bravo e Alessandro Nunziante sono stati convocati da Spagna e Italia per il Mondiale Under 20 che si terrà in Cile Complimenti, ragazzi! - facebook.com Vai su Facebook

Gosens ancora escluso dalla Germania: assente dai convocati di Nagelsmann - Non c'è Robin Gosens tra i convocati della Nazionale tedesca per gli imminenti impegni della sosta di ottobre. Segnala firenzeviola.it

Germania, i convocati di Nagelsmann: prima volta per Brown, ci sono Burkardt e Woltemade - La nazionale tedesca si prepara alle prossime sfide di qualificazione ai Mondiali con un mix di esperienza e novità. Si legge su tuttomercatoweb.com