Convocati Francia, ecco la decisione finale di Deschamps per la sosta di ottobre: l’elenco delle convocazioni dei transalpini. Il CT Didier Deschamps ha diramato la lista ufficiale dei convocati per le sfide di ottobre della Francia, e le scelte hanno un impatto significativo anche per l’ Inter. L’allenatore dei “Bleus” ha deciso di non convocare Marcus Thuram a causa dell’infortunio subito in Champions League, mentre il centrocampista bianconero Khéphren Thuram, fratello di Marcus, è stato chiamato in nazionale, confermando il suo ottimo avvio di stagione con la Juventus. Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter, salterà quindi le partite con la Francia a causa di un risentimento muscolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Convocati Francia, le scelte di Deschamps per la sosta di ottobre: arriva la decisione finale su Marcus Thuram! La lista completa