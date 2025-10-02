Contromano in superstrada per 10 km la folle corsa in auto | Fermati fermati

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sfiorata da una folle corsa contromano sulla superstrada. Una signora di 70 anni a bordo della sua auto, una Peugeot, ha percorso nel senso inverso di marcia il tratto della Valdichienti in direzione mare da Corridonia fino all'uscita di Civitanova Marche (in provincia di Macerata). 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: contromano - superstrada

Imbocca la superstrada contromano e rischia di provocare una tragedia

Con un grosso SUV imbocca la superstrada contromano: tragedia evitata solo grazie al coraggio degli agenti della Polizia Provinciale di Frosinone

Contromano di notte in superstrada, allarme tra gli automobilisti: anziana bloccata / Video

contromano superstrada 10 kmContromano in superstrada per 10 km: la folle corsa in auto, al volante una 70enne: «Fermati, fermati» - Sanzionata una 70enne, l'auto è stata sequestrata dalla polizia stradale. leggo.it scrive

Contromano sulla superstrada per 10 km: le gridano «Fermati», ma lei non si dà per vinta - È stata fermata dalla polizia e l'auto le è stata sequestrata ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Contromano Superstrada 10 Km