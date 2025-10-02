Contro il dolore cronico | Una vera e propria malattia Ma le cure oggi esistono
Dottor Massimo Innamorato, direttore della Terapia Antalgica dell’Ausl Romagna, il dolore cronico viene considerato un sintomo ma è una malattia vera e propria? "Sì, è una malattia che compromette fortemente la vita di chi ne soffre. In Italia si stima che siano 11 milioni le persone che convivono con un dolore cronico. Il dolore va trattato come una malattia: si cura certamente il sintomo ma va identificato in un quadro patologico che va studiato e riconosciuto". E quindi chi cura il dolore cronico? Il fatto che il dolore sia così trasversale è comunque un limite nell’identificazione della cura? "Oggi c’è un’intera comunità scientifica che se ne prende carico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
