Contro i malviventi le forze dell' ordine siano aiutate dalla vigilanza privata

Casertanews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una proposta per rafforzare il numero di uomini in divisa sul territorio. Giunge dal Sindacato Nazionale Guardie Giurate e Servizi (Sngg) attraverso il segretario nazionale di Caserta Giuseppe Cuccurullo.“Da tempo vediamo la città di Caserta teatro di continui furti, rapine, episodi di violenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: malviventi - forze

contro malviventi forze ordineFdl contro il CultFest, mozione in Consiglio a Pavia: «Inaccettabili striscioni contro le forze dell’ordine» - In cortile teresiano gli studenti hanno appeso uno striscione nell’anniversario dell’omicidio di Federico Aldrovandi, per la cui morte sono stati condannati ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive

Il vescovo alle forze dell’ordine: “Grazie perché fate argine contro il male” - Ieri mattina nella Cattedrale dei Marsi il Giubileo delle Associazioni d'Arma e delle Forze dell'ordine. Scrive terremarsicane.it

Cerca Video su questo argomento: Contro Malviventi Forze Ordine