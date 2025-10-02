Conto alla rovescia per la tre giorni degli Stati generali delle isole minori Regione grande assente

2 ott 2025

Conto alla rovescia per la "tre giorni" degli Stati generali delle isole minori che si terrà a partire dal 10 ottobre a Lipari, comune capoluogo di sei delle sette isole dell'arcipelago delle Eolie. Il convegno, voluto e organizzato dal ministro al Mare e alla Protezione civile, Nello Musumeci. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

