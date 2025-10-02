Continuano le proteste pro Pal | scontri a Bologna

Dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito di Israele proseguono le proteste in tutta Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese della Striscia. In attesa dello sciopero generale indetto per il 3 ottobre e dopo i cortei spontanei della notte, si stanno verificando numerose occupazioni in scuole e università. A Bologna in strada studenti delle superiori e dell’università, assieme ai. Momenti di tensione alla stazione ferroviaria, dove le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno respinto con gli scudi tre tentativi di sfondare e arrivare sui binari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

