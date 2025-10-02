Continuano le proteste pro Pal | scontri a Bologna
Dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito di Israele proseguono le proteste in tutta Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese della Striscia. In attesa dello sciopero generale indetto per il 3 ottobre e dopo i cortei spontanei della notte, si stanno verificando numerose occupazioni in scuole e università. A Bologna in strada studenti delle superiori e dell’università, assieme ai. Momenti di tensione alla stazione ferroviaria, dove le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno respinto con gli scudi tre tentativi di sfondare e arrivare sui binari. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Israele, nuovo giorno di proteste per gli ostaggi mentre continuano i bombardamenti Idf su Gaza: 24 morti
Continuano le proteste pro Pal: scontri a Bologna - Dopo l’abbordaggio della Flotilla da parte di Israele proseguono le manifestazioni in tutta Italia: cortei e università occupate. Come scrive msn.com
Flotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze e Pisa - Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Da adnkronos.com