Continua la mobilitazione per la Flotilla | presidio in porto In ansia per i genovesi imbarcati

Repubblica.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte 4 mila persone in strada. Josè Nivoi del Calp è fin dall’inizio a bordo di una delle barche dirette in Palestina. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Flotilla abbordata, continua la protesta a Genova: presidio e varchi portuali chiusi - Genova – Presidio in atto in via Balleydier con accensione di fumogeni e varchi portuali chiusi per l'accesso dei mezzi pesanti.

Genova, continua la mobilitazione per la Flotilla: presidio in porto dalle 7.30 - E' stata una lunga notte di mobilitazione quella di Genova a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati sulle loro imbarcazioni dalla marina israeliana mentre tentavano di ...

