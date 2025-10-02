Continua la mobilitazione per la Flotilla | presidio in porto In ansia per i genovesi imbarcati
Nella notte 4 mila persone in strada. Josè Nivoi del Calp è fin dall’inizio a bordo di una delle barche dirette in Palestina. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: continua - mobilitazione
Centro Accoglienza a Casalotti, continua la mobilitazione dei cittadini
La mobilitazione continua. Lunga giornata per Gaza. Cortei in centro e fuori
Mobilitazione continua. Studenti di nuovo in piazza. E domani sciopero generale
CONTINUA L'OCCUPAZIONE A PORTA DI MASSA PER LA PALESTINA! gli appuntamenti della giornata: Ore 12:30 assemblea pubblica all'università per continuare a costruire la mobilitazione Ore 16 partiamo insieme dall'università per raggiungere il corteo - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, continua la mobilitazione per Gaza: corteo in centro e presidio permanente #Firenze #Gaza https://055firenze.it/art/236744/Firenze-continua-la-mobilitazione-per-Gaza-corteo-in-centro-presidio-permanente… - X Vai su X
Flotilla abbordata, continua la protesta a Genova: presidio e varchi portuali chiusi - Genova – Presidio in atto in via Balleydier con accensione di fumogeni e varchi portuali chiusi per l'accesso dei mezzi pesanti. Da ilsecoloxix.it
Genova, continua la mobilitazione per la Flotilla: presidio in porto dalle 7.30 - E’ stata una lunga notte di mobilitazione quella di Genova a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati sulle loro imbarcazioni dalla marina israeliana mentre tentavano di ... Riporta genova.repubblica.it