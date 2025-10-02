Continassa Juve | pareggio con il Villarreal ora testa al Milan Si ferma Cabal

Juventusnews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. 2-2 contro il Villarreal, ora testa al Milan. Ufficiali gli esiti dell’esame di Cabal: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

continassa juve pareggio con il villarreal ora testa al milan si ferma cabal

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: pareggio con il Villarreal, ora testa al Milan. Si ferma Cabal

In questa notizia si parla di: continassa - juve

Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

Kostic Juve, cambia il futuro del serbo? Dalle parti della Continassa ora c’è questa sensazione. Gli ultimi sviluppi e cosa accadrà in estate

continassa juve pareggio villarrealPer la Juve un altro pari, Tudor pensa già al Milan - Da quattro partite consecutive infatti i ragazzi di Igor Tudor continuano a pareggiare, con i punti persi per strada che iniziano a pesare tra campionato e Champions. ansa.it scrive

continassa juve pareggio villarrealVillarreal Juve 2-2: partita pazza all’Estadio de la Ceramica, altro pareggio in Champions League per i bianconeri - Villarreal Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata di Champions League 2025/26 Dopo il pareggio all’esordio con il Borussia Dortmund, la J ... Come scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Continassa Juve Pareggio Villarreal