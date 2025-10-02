Continassa Juve | pareggio con il Villarreal ora testa al Milan Si ferma Cabal
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. 2-2 contro il Villarreal, ora testa al Milan. Ufficiali gli esiti dell’esame di Cabal: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club
Kostic Juve, cambia il futuro del serbo? Dalle parti della Continassa ora c’è questa sensazione. Gli ultimi sviluppi e cosa accadrà in estate
Continassa: #Thuram is not on the pitch with his teammates on the eve of the Champions League match #Juventus
Continassa: #Thuram non è in campo con i compagni alla vigilia di Champions #Juventus
Per la Juve un altro pari, Tudor pensa già al Milan - Da quattro partite consecutive infatti i ragazzi di Igor Tudor continuano a pareggiare, con i punti persi per strada che iniziano a pesare tra campionato e Champions. ansa.it scrive
Villarreal Juve 2-2: partita pazza all’Estadio de la Ceramica, altro pareggio in Champions League per i bianconeri - Villarreal Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata di Champions League 2025/26 Dopo il pareggio all’esordio con il Borussia Dortmund, la J ... Come scrive juventusnews24.com