Continassa Juve | pareggio con il Villarreal ora testa al Milan Si ferma Cabal

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. 2-2 contro il Villarreal, ora testa al Milan. Ufficiali gli esiti dell’esame di Cabal: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

