Conte | I giovani? Marianucci ha 21 anni lo faccio giocare e poi si dice altro Fate pace col cervello
Conte L’impatto di Hojlund con i due gol? «Rasmus è un giocatore di 22 anni, ha delle potenzialità importanti. Ciò che può fare, se ha voglia ma gliela facciamo trovare perchè è un ragazzo serio, è che ha spazi importanti per crescere. Sta iniziando a capire la posizione giusta, come attaccare la profondità. Noi abbiamo perso Lukaku che è stato un pilastro dello scudetto: l’ho sentito e gli faccio anche le condoglianze per la morte del papà. Romelu non c’è, abbiamo iniziato la stagione con assenze importanti, Rasmus è una grande risorsa e si vede che è giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: conte - giovani
Maria Concetta Conte nuova Dg dell’Asl di Avellino: «Rivedremo la gara per il Centro Autismo. Carenza di medici? Occorrono specialità per attirare giovani»
Moretto: “Tre giovani per Conte, calano Elmas e Fabbian”
Conte: giovani, puntate su autonomia e radici per un futuro solido
**Giovedì 25 settembre** Giuseppe Conte in **Toscana**! Pisa – incontro con gli artigiani della CNA Empoli – con i lavoratori Sammontana Firenze – evento ACLI + Network Giovani Sesto Fiorentino – dibattito “Il coraggio della Pace” Una giornat - facebook.com Vai su Facebook
I giovani fuggono dall'Italia per i salari bloccati da anni, il lavoro nero, le poche opportunità. Ho chiesto e Conte, Renzi e Tajani cosa si può fare per migliorare la situazione. - X Vai su X
Conte: “Con questo spirito possiamo fare grandi cose. Marianucci il futuro del Napoli, vedrete anche Vergara e Ambrosino” - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post- Si legge su iamnaples.it
Napoli: da Conte risposta stizzita alla protesta di De Bruyne, poi rivendica la scelta di Marianucci - Napoli, poi spiega la decisione di lanciare Marianucci dal 1’ al posto di Beukema ... Come scrive sport.virgilio.it