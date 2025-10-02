Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria con lo Sporting Lisbona in Champions, il tecnico del Napoli, Antonio Conte ha parlato di Hojlund che oggi ha messo a segno due gol «Rasmus è un giocatore di 22 anni, ha delle potenzialità importanti. Ciò che può fare, se ha voglia ma gliela facciamo trovare perché è un ragazzo serio, è che ha spazi importanti per crescere. Sta iniziando a capire la posizione giusta, come attaccare la profondità. Noi abbiamo perso Lukaku che è stato un pilastro dello scudetto: l’ho sentito e gli faccio anche le condoglianze per la morte del papà. Romelu non c’è, abbiamo iniziato la stagione con assenze importanti, Rasmus è una grande risorsa e si vede che è giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «Hojlund? Sta a me farlo diventare un crack»