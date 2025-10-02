Conte | Hojlund? Sta a me farlo diventare un crack
Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria con lo Sporting Lisbona in Champions, il tecnico del Napoli, Antonio Conte ha parlato di Hojlund che oggi ha messo a segno due gol «Rasmus è un giocatore di 22 anni, ha delle potenzialità importanti. Ciò che può fare, se ha voglia ma gliela facciamo trovare perché è un ragazzo serio, è che ha spazi importanti per crescere. Sta iniziando a capire la posizione giusta, come attaccare la profondità. Noi abbiamo perso Lukaku che è stato un pilastro dello scudetto: l’ho sentito e gli faccio anche le condoglianze per la morte del papà. Romelu non c’è, abbiamo iniziato la stagione con assenze importanti, Rasmus è una grande risorsa e si vede che è giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: conte - hojlund
Calciomercato Napoli, Conte sugli arrivi di Elmas e Hojlund: "Stiamo cercando di completare la rosa"
Conte vuole Hojlund a tutti i costi, o gli ha parlato o gli parlerà (Di Marzio)
Retroscena Conte: «Voglio Hojlund». Napoli all’assalto per il post-Lukaku
#Conte pensa al cambio modulo in vista dello #SportingLisbona: possibile ritorno al 4-3-3, con #Neres a sinistra affiancato da #Politano e #Hojlund. ? Possibile adattamento di #Spinazzola sulla destra al posto dello squalificato #DiLorenzo, [@CorS - X Vai su X
?Hojlund e De Bruyne, doppia grana per il Napoli di Conte: la Champions per debellare le tossine - facebook.com Vai su Facebook
Conte: "Bellissima vittoria. Juan Jesus immortale! Hojlund grande risorsa, vi parlo di Lang. Siamo senza Lukaku" - Vittoria pesante del Napoli in Champions League nella gara contro lo Sporting Lisbona, i partenopei hanno conquistato il primo successo del loro cammino europeo. Segnala msn.com
Conte in conferenza: "Prova da squadra! Ora implementiamo soluzioni. De Bruyne? Nulla da farsi perdonare. Su Hojlund e JJ..." - Al termine della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dello stadio Diego ... Segnala tuttonapoli.net