Conte | Hojlund? Sta a me farlo diventare un crack

Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria con lo Sporting Lisbona in Champions, il tecnico del Napoli, Antonio Conte ha parlato di Hojlund che oggi ha messo a segno due gol «Rasmus è un giocatore di 22 anni, ha delle potenzialità importanti. Ciò che può fare, se ha voglia ma gliela facciamo trovare perché è un ragazzo serio, è che ha spazi importanti per crescere. Sta iniziando a capire la posizione giusta, come attaccare la profondità. Noi abbiamo perso Lukaku che è stato un pilastro dello scudetto: l’ho sentito e gli faccio anche le condoglianze per la morte del papà. Romelu non c’è, abbiamo iniziato la stagione con assenze importanti, Rasmus è una grande risorsa e si vede che è giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

