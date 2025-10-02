Conte e le risposte dai giocatori arrivati dal mercato

Forzazzurri.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita di Champions regala certezze al tecnico azzurro. Il tecnico del Napoli Antonio Conte esce dalla vittoria del Maradona in Champions con alcune risposte . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte e le risposte dai giocatori arrivati dal mercato

© Forzazzurri.net - Conte e le risposte dai giocatori arrivati dal mercato

In questa notizia si parla di: conte - risposte

**Regionali: Conte, 'processi si definiscano, urgente dare risposte anche a mia comunità'**

Conte "Buone risposte dal gruppo ma la ricostruzione non è finita"

Verso la Champions League, Conte ha trovato le sue risposte: tour de force iniziato

conte risposte giocatori arrivatiNapoli, Conte: "Anche in 10 contro 11 l'abbiamo comandata col Milan. Ma se vai sotto di due gol a San Siro difficile risalire" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, si è così espresso ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2- Segnala milannews.it

conte risposte giocatori arrivatiConte sfida De Bruyne dopo il ko Napoli: "Uscito contrariato? Spero per il risultato, altrimenti..." - Il tecnico degli azzurri ha fatto il punto sulla trasferta di San Siro contro il Milan, che ha visto il Napoli uscire sconfitto per 2- Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Risposte Giocatori Arrivati