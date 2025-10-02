Conte e le risposte dai giocatori arrivati dal mercato
La partita di Champions regala certezze al tecnico azzurro. Il tecnico del Napoli Antonio Conte esce dalla vittoria del Maradona in Champions con alcune risposte . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: conte - risposte
**Regionali: Conte, 'processi si definiscano, urgente dare risposte anche a mia comunità'**
Conte "Buone risposte dal gruppo ma la ricostruzione non è finita"
Verso la Champions League, Conte ha trovato le sue risposte: tour de force iniziato
C'è chi ha avanzato dubbi sul nuovo progetto di Conte e sulle capacità di De Bruyne: stasera sono arrivate le prime risposte ai detrattori. Vai su Facebook
Infortunati, aspettative, favorita: le risposte di Antonio #Conte nella conferenza stampa pre #Milan - #Napoli - X Vai su X
Napoli, Conte: "Anche in 10 contro 11 l'abbiamo comandata col Milan. Ma se vai sotto di due gol a San Siro difficile risalire" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, si è così espresso ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2- Segnala milannews.it
Conte sfida De Bruyne dopo il ko Napoli: "Uscito contrariato? Spero per il risultato, altrimenti..." - Il tecnico degli azzurri ha fatto il punto sulla trasferta di San Siro contro il Milan, che ha visto il Napoli uscire sconfitto per 2- Riporta tuttosport.com