Nei giorni scorsi ha tenuto banco il caso Conte – De Bruyne che tanto ha fatto discutere, soprattutto dal punto di vista mediatico. La bella vittoria del Napoli in Champions League contro lo Sporting Lisbona di ieri sera ha aiutato a far ritrovare felicità e buon umore all’intero spogliatoio. E anche i protagonisti più discussi della settimana hanno chiuso la questione con il sorriso sulle labbra. Un particolare botta e risposta si è avuto nelle interviste post-partita. Conte e De Bruyne, la voglia di vincere prima di tutto. Il primo a intervenire ai microfoni di Sky è stato il belga, autore di una prova degna del suo talento con quella doppietta di assist che hanno mandato in porta due volte Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte e De Bruyne ci hanno ricordato qual è la cosa più importante nel calcio: vincere le partite