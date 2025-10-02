Conte delirante alla Camera | Scioperi e Flotilla salveranno l’onore dell’Italia Insulti ignobili al governo Meloni

Giuseppe Conte senza ritegno alla Camera. Si rende protagonista di un commento delirante. Non si limita a dire che “gli scioperi e Flotilla salveranno l’onore dell’Italia”, il che sarebbe già vergognoso rispetto alle immagini dal caos che abbiamo sotto gli occhi. Ma si lancia in accuse ignobili contro il governo. Accusato di “una politica estera disonorevole e sconcia”. Del resto il frutto non cade mai lontano dall’albero. Il frutto è la grillina Maiorino che dette a Tajani del prezzolato al servizio di Israele. L’albero è Giuseppe Conte che lancia accuse indecenti all’esecutivo. Il tutto avviene durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni alla Camera del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Conte delirante alla Camera: “Scioperi e Flotilla salveranno l’onore dell’Italia”. Insulti ignobili al governo Meloni

Mo: Conte, 'scioperi e cittadini Flotilla salveranno onore Italia' - I libri di storia sono già pronti e saranno univoci: stiamo di fronte ad un genocidio che non pensavamo più di riviver ... iltempo.it scrive

Flotilla, Conte al governo: “Ci portate dalla parte sbagliata della storia”. Schlein: “Da Netanyahu un atto di pirateria” - “Domani faccio sciopero dalla Calabria”, dove questo weekend si vota per le Regionali, “sabato alle 14;30 sarò qua a Roma per la manifestazione nazionale” per la Palestina. Lo riporta ilfattoquotidiano.it