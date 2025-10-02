Conte | Bravi a vincere nonostante l’emergenza Con i quattro centrocampisti ci sono margini di miglioramenti

Tempo di lettura: 2 minuti "Stasera siamo stati molto bravi a vincere nonostante l'emergenza della squadra, che ci ha portato a una fase difensiva del tutto diversa rispetto allo scorso anno ma abbiamo avuto risposte". Lo ha detto il tecnico del Napoli Conte a Sky dopo il successo sullo Sporting Lisbona. "In questi due giorni – ha spiegato Conte – ho parlato con i ragazzi che a Milano non hanno giocato male ma i due gol concessi sono situazioni in cui potevamo far meglio e ne abbiamo parlato. La squadra in generale nel comandare la partita la vedo più matura, rispetto allo scorso ma non dobbiamo soffrire la paura di prendere gol, perché così ti chiudi, fatichi e rischi".

