Consiglio comunale dedicato a Gaza il sindaco | Israele ha causato una strage di civili innocenti

Si è aperto oggi, 2 ottobre, il Consiglio comunale di Pisa dedicato alla questione di Gaza, dopo che la scorsa assemblea fu bloccata proprio per porre la necessità di discutere di quanto sta avvenendo sì in Palestina, ma tenute conto anche delle tante iniziative di protesta e di sostegno alla.

Martinsicuro, Consiglio comunale approva all'unanimità l'ordine del giorno su Gaza - Il documento, proposto dal Pd, rielaborato dal presidente Tassoni e condiviso con tutti i capigruppo, chiede cessate il fuoco, riconoscimento dello Stato di Palestina e rispetto del diritto internazio ...

Pisa: il 2 ottobre consiglio comunale dedicato a Gaza e Palestina - La decisione comunicata dopo che le opposizioni in consiglio comunale a Pisa (Pd, Avs, La Città delle persone e Diritti in comune) avevano "occupato" l'aula ...