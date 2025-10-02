Consigliere si dimette e apre la crisi di maggioranza | Paralisi amministrativa

La crisi politica a Pignataro Maggiore che da settimane serpeggiava negli ambienti istituzionali diventa ufficiale. Il consigliere comunale Antonio Magliocca, eletto nella lista Prima Pignataro Rinascita Civica, ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dal suo incarico. L’atto, protocollato il 1°. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: consigliere - dimette

Consigliere si dimette: "Grazie al mio elettorato per avermi concesso l'esperienza più gratificante della mia vita"

Politica, il consigliere comunale Massimiliano Guerzoni si dimette dalla carica

Fabiola Caprari si dimette da assessore di Montemarciano, il sindaco Maurizio Grilli: «Resterà comunque consigliere»

Canale77. . SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA: IL CONSIGLIO COMUNALE PERDE UN SEGGIO Un consigliere si dimette e nessuno dei 9 non eletti accetta la surroga: il consiglio comunale di San Giorgio della Richinvelda perde un consigliere. Canale77 - facebook.com Vai su Facebook

IV municipio, si dimette l'ex candidato della civica Raggi: al suo posto il consigliere regionale di Forza Italia https://ift.tt/sdCFaUk - X Vai su X

Trasatti si dimette, maggioranza in crisi - Non era più a suo agio nel ruolo di presidente del consiglio comunale Francesco Trasatti: ha vissuto con sofferenza i quaranta giorni che hanno seguito l’uscita dalla maggioranza del suo gruppo, ’La ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Salerno, consigliere 5Stelle si dimette: «Non condivido le scelte del Movimento» - «Ho deciso di protocollare le mie dimissioni da consigliere comunale per rimarcare una posizione politica in dissenso completo con la linea politica del Movimento a livello regionale. Si legge su ilmattino.it