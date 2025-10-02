Considerato il capo di un'organizzazione neonazista Maurizio Ammendola fugge prima di entrare in carcere

Ammendola, ritenuto a capo dell'organizzazione terroristica di stampo neonazista Nuovo Ordine di Hagal, era stato condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi. La Cassazione aveva disposto la carcerazione ma, martedì scorso, Ammendola si è reso irreperibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cellula neonazista tra Caserta e Napoli, presunto capo in fuga - Ha rotto il braccialetto elettronico ed è evaso prima di finire in carcere Maurizio Ammendola, condannato in primo grado nel dicembre scorso a 5 anni e 6 mesi come capo del Nuovo Ordine di Hagal, una ... Da ansa.it

Napoli, evasione beffa all’alba: così il capo neonazista torna a incutere paura - Ha rotto il braccialetto elettronico e ha abbandonato la propria abitazione. Riporta ilmattino.it