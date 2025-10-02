Congressi Forza Italia continua la corsa sui territori | i delegati comunali di Corciano Sangiustino e Trevi
Forza Italia Umbria, dopo la rinascita con il presidente Tajani, è tornata a radicarsi sui territori anche minori. Certo siamo lontani dagli anni dove era leader del centrodestra veleggiando intorno al 20 per cento, ma l'entusiasmo - i sondaggi regionali in linea con quelli nazionali, a un passo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Grande partecipazione ieri sera al Direttivo provinciale di Forza Italia. Sala affollata, confronto vivace e costruttivo su temi importanti: Tesseramento per ampliare identità e partecipazione Congressi ed eventi per rafforzare il radicamento sul territo Vai su Facebook
Congresso di FI a Ramacca, Tomarchio: “Illegittimo e inopportuno” - CATANIA – Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia, interviene sul congresso Comunale di Forza Italia tenutosi a Ramacca (CT). Secondo livesicilia.it
Congressi locali. Forza Italia Catania, Corsaro: «A Ramacca percorso corretto, no a strumentalizzazioni per qualche titolo di giornale» - «Ci dispiace apprendere dai giornali di come qualcuno si sia ormai specializzato nel ruolo di bastian contrario, rincorrendo sterili polemiche e alimentando inutili strumentalizzazioni ... Segnala agenziastampaitalia.it