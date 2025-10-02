Confiscato patrimonio da 38 milioni a imprenditore di Melito legato agli Scissionisti | 102 appartamenti oltre a beni di lusso

Un patrimonio da circa 38 milioni di euro è stato confiscato dai militari della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna a un imprenditore di Melito, attivo nel settore edilizio e ritenuto socialmente pericoloso per i suoi rapporti con la criminalità organizzata. Confiscato patrimonio da 38 milioni a imprenditore di Melito legato agli “Scissionisti”: 102 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

