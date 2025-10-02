Confiscati beni per 38 milioni a imprenditore vicino a clan camorra
NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di FInanza Napoli e Bologna ha eseguito un provvedimento di confisca avente ad oggetto un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore di circa 38 milioni di euro. Il provvedimento scaturisce da indagini di polizia giudiziaria e da accertamenti di natura economico-patrimoniale, diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di un imprenditore di Melito di Napoli (NA) operante nel settore edilizio. L’uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso per aver riciclato i proventi di truffe assicurative poste in essere da una persona contigua a vari clan camorristici e per aver a lungo intrattenuto rapporti d’affari con esponenti del clan Di Lauro, poi clan degli scissionisti, operante prevalentemente nella zona settentrionale di Napoli e provincia, oltre che per aver sottratto all’imposizione fiscale ingenti proventi derivanti da compravendite immobiliari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
