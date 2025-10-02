Confisca da 38 milioni di euro per imprenditore del Napoletano
Tempo di lettura: < 1 minuto Un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore di circa 38 milioni di euro è stato confiscato dalla Guardia di Finanza di Bologna a Napoli a un imprenditore di Melito di Napoli ritenuto socialmente pericoloso perchè accusato di aver riciclato i proventi di truffe assicurative messe a segno da una persona ritenuta legata a vari clan camorristici e di aver a lungo intrattenuto rapporti d’affari con esponenti prima del clan Di Lauro, poi clan degli scissionisti. Inoltre è accusato anche di avere sottratto all’imposizione fiscale ingenti proventi derivanti dalle compravendite immobiliari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: confisca - milioni
