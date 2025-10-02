Confisca da 38 milioni di euro per imprenditore del Napoletano

Anteprima24.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore di circa 38 milioni di euro è stato confiscato dalla Guardia di Finanza di Bologna a Napoli a un imprenditore di Melito di Napoli ritenuto socialmente pericoloso perchè accusato di aver riciclato i proventi di truffe assicurative messe a segno da una persona ritenuta legata a vari clan camorristici e di aver a lungo intrattenuto rapporti d’affari con esponenti prima del clan Di Lauro, poi clan degli scissionisti. Inoltre è accusato anche di avere sottratto all’imposizione fiscale ingenti proventi derivanti dalle compravendite immobiliari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

confisca da 38 milioni di euro per imprenditore del napoletano

© Anteprima24.it - Confisca da 38 milioni di euro per imprenditore del Napoletano

In questa notizia si parla di: confisca - milioni

Criptovalute e Hamas, gli Stati Uniti hanno chiesto la confisca di 2 milioni di dollari in monete digitali legate all'organizzazione

Le società come "scatole cinesi" per fare sparire milioni di euro: lo Stato confisca il gruppo Pelonero di Agrigento

Melito Porto Salvo, maxi confisca da 2 milioni: sigilli ai beni del commercialista legato alla cosca Iamonte

confisca 38 milioni euroConfisca da 38 milioni di euro per imprenditore del Napoletano - Un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore di circa 38 milioni di euro è stato confiscato dalla Guardia di Finanza di Bologna a Napoli a un imprenditore di Melito di Napoli ritenuto socialmente ... Riporta ansa.it

Lecce, finge l'assunzione di 1200 braccianti: la Gdf confisca 6 milioni di euro ad imprenditore agricolo - L’Inps aveva riconosciuto prestazioni sociali per circa 6,2 milioni di euro, di cui circa 5,4 milioni già erogati. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Confisca 38 Milioni Euro