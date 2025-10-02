Confini dei Quartieri non definiti due richieste per il torrente Trapani

Non si sa se fa parte del Quarto o del Quinto Quartiere e così entrambe le circoscrizioni hanno girato al Comune richieste di messa in sicurezza del manto stradale del torrente Trapani. Ieri il Quartiere presieduto da Raffaele Verso ha approvato un atto di indirizzo: "la via Torrente Trapani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it