Confermato lo sciopero generale | l' Italia si ferma per la Flotilla
Confermato lo sciopero generale indetto per venerdì 3 ottobre 2025 dopo il fermo degli attivisti della Global Flotilla. Le organizzazioni sindacali presenteranno un ricorso al giudice del lavoro contro la delibera della Commissione di garanzia sugli scioperi che lo ha dichiarato illegittimo per. 🔗 Leggi su Today.it
Confermato sciopero dei trasporti: quando e gli orari
Amts, sciopero confermato il 26 luglio: stop di tre ore dalle 21 alle 24
Servizio salvataggio, sciopero confermato: sabato corteo di protesta. "Basta mettere a rischio i bagnanti"
Al Terminal Darsena Toscana di Livorno continua lo sciopero dei portuali contro l'arrivo della nave israeliana Zim Virginia. I lavoratori, con il sostegno di Usb e Filt Cgil, hanno confermato la loro intenzione a non eseguire operazioni di carico, sca
Gaza, sciopero generale confermato a Genova: più cortei, chi si ferma https://ift.tt/gKoBDQk https://ift.tt/knbyqCO
Confermato lo sciopero generale: l'Italia si ferma per la Flotilla - Illegittimo secondo l'autorità garante per gli scioperi, ma Cgil e i sindacati di base chiamano all'astensione dal lavoro in tutti i settori - Come scrive today.it
Sciopero generale del 3 ottobre a rischio: il Garante dichiara illegittima la protesta - La Commissione di garanzia sugli scioperi ha giudicato illegittimo lo sciopero generale proclamato per venerdì 3 ottobre, sollevando dubbi sull’effettiva astensione dal lavoro in diversi settori. Da news.fidelityhouse.eu