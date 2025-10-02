Confermato lo sciopero generale | l' Italia si ferma per la Flotilla

Confermato lo sciopero generale indetto per venerdì 3 ottobre 2025 dopo il fermo degli attivisti della Global Flotilla. Le organizzazioni sindacali presenteranno un ricorso al giudice del lavoro contro la delibera della Commissione di garanzia sugli scioperi che lo ha dichiarato illegittimo per. 🔗 Leggi su Today.it

Confermato lo sciopero generale: l'Italia si ferma per la Flotilla - Illegittimo secondo l'autorità garante per gli scioperi, ma Cgil e i sindacati di base chiamano all'astensione dal lavoro in tutti i settori - Come scrive today.it

confermato sciopero generale italiaSciopero generale del 3 ottobre a rischio: il Garante dichiara illegittima la protesta - La Commissione di garanzia sugli scioperi ha giudicato illegittimo lo sciopero generale proclamato per venerdì 3 ottobre, sollevando dubbi sull’effettiva astensione dal lavoro in diversi settori. Da news.fidelityhouse.eu

