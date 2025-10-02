Conference League vittoria all’esordio per la Fiorentina

Conference League, la Fiorentina di Stefano Pioli non stecca all’esordio: vittoria convincente al Franchi contro il Sigma Al debutto di Conference League la Fiorentina di Stefano Pioli è scesa in campo tra le mura amiche della propria tifoseria contro il Sigma Olomouc, formazione che milita nel campionato della Repubblica Ceca. La Viola ipoteca la vittoria con la rete di Piccoli e con il missile di Ndour: tre punti importanti per un match che, a conti, fatti, avrebbe meritato una differenza reti superiore rispetto a quella presente sul tabellino. Piccoli e Ndour fanno sorridere la Fiorentina: buona la prima di Conference League al Franchi. 🔗 Leggi su Sportface.it