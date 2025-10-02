Conference League | Piccoli segna il primo gol in viola Ndour chiude i conti nel recupero

FIRENZE – Al Franchi la Fiorentina supera il Sigma Olomouc con un convincente 2-0. Decisive le reti di Piccoli, al suo primo gol in maglia viola, e di Ndour, che nel recupero firma il raddoppio con un tiro spettacolare dal limite. La partita si accende al 27’: Piccoli attacca la profondità e, a tu per tu con Koutny, lo batte con un preciso diagonale. Un gol che rompe l’equilibrio e vale il primo sigillo personale con la Fiorentina. La squadra di Italiano spinge ancora: Ranieri centra la traversa, Dodò insacca ma parte da posizione irregolare, poi Ndour e Fagioli sfiorano il raddoppio prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it