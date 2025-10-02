Conference League | Piccoli segna il primo gol in viola Ndour chiude i conti nel recupero
FIRENZE – Al Franchi la Fiorentina supera il Sigma Olomouc con un convincente 2-0. Decisive le reti di Piccoli, al suo primo gol in maglia viola, e di Ndour, che nel recupero firma il raddoppio con un tiro spettacolare dal limite. La partita si accende al 27’: Piccoli attacca la profondità e, a tu per tu con Koutny, lo batte con un preciso diagonale. Un gol che rompe l’equilibrio e vale il primo sigillo personale con la Fiorentina. La squadra di Italiano spinge ancora: Ranieri centra la traversa, Dodò insacca ma parte da posizione irregolare, poi Ndour e Fagioli sfiorano il raddoppio prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: conference - league
Basaksehir-Viking Stavanger (Qualificazioni Conference League, 13-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Dundee Utd-Rapid Vienna (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Brondby-Vikingur Reykjavik (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici
ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE 1^ giornata Fiorentina-Sigma Olomuc 2-0 ? #Piccoli (27'), #Ndour (90'+5) #SkySport #Fiorentina #UECL #SkyUECL - X Vai su X
Oggi in campo le italiane impegnate in Europa e Conference League - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, Piccoli e Ndour decisivi: Sigma Olomouc ko, Pioli torna a vincere - Debutto vincente della Fiorentina nella fase campionato della Conference League 2025- Lo riporta tuttosport.com
Fiorentina, esordio vincente contro il Sigma Olomuc in Conference: Piccoli la sblocca e Ndour la chiude - Nella prima serata dedicata alla nuova edizione della Uefa Conference League, la Fiorentina di Stefano Pioli porta a casa una vittoria importante contro i cechi del Sigma Olomouc, grazie ai gol di ... Come scrive corrieredellosport.it