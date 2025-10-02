Conference League Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0 | prima vittoria per Pioli

(Adnkronos) – Primo successo stagionale per la Fiorentina di Stefano Pioli. Oggi, giovedì 2 ottobre, viola al Franchi si sono imposti 2-0, grazie al gol di Piccoli nel primo tempo e Ndour nel recupero del secondo, sui cechi del Sigma Olomouc, nella prima gara di Conference League, dopo tre pareggi e due sconfitte in campionato. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com