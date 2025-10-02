Conference League Fiorentina-Sigma 2-0
23.08 Comincia con un successo la fase campionato della Conference Lague per la Fiorentina. Al 'Franchi' battuti 2-0 i cechi del Sigma Olomouc. Per la Viola è la coppa di elezione, con due finali perse e una semifinale raggiunta nelle ultime tre edizioni. Dzeko attivo tra i viola, ma il gol lo segna Piccoli che fulmina Koutny di destro su lancio profondo di Ndour al 27'. Ranieri scuote la traversa. Nella ripresa, nuova occasione per Piccoli, ma Koutny para la conclusione. Nel recupero raddoppio di Ndour dal limite (95'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
