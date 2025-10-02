Conference league e italiane | come seguire le partite di bologna roma e fiorentina in tv

Jumptheshark.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

analisi delle partite europee delle squadre italiane: focus su Bologna, Roma e Fiorentina. La settimana dedicata alle competizioni europee si apre con un intenso programma per le formazioni italiane coinvolte tra Europa League e Conference League. Le sfide in programma rappresentano un’occasione importante per rafforzare le posizioni nei rispettivi gironi e avvicinarsi alla fase a eliminazione diretta. In questo contesto, vengono analizzati gli incontri di Bologna, Roma e Fiorentina, con dettagli sulle formazioni, orari e modalità di visione. le sfide dell’europa league: bologna contro friburgo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

conference league e italiane come seguire le partite di bologna roma e fiorentina in tv

© Jumptheshark.it - Conference league e italiane: come seguire le partite di bologna, roma e fiorentina in tv

In questa notizia si parla di: conference - league

Basaksehir-Viking Stavanger (Qualificazioni Conference League, 13-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Dundee Utd-Rapid Vienna (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Brondby-Vikingur Reykjavik (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

Le partite di oggi: il programma di giovedì 2 ottobre - Ci sono partite da seguire anche nella giornata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Scrive tuttomercatoweb.com

Conference League, il calendario e gli orari delle partite della prima giornata - Giovedì 2 ottobre inizia la stagione della Conference League con la prima giornata della "League Phase" su Sky e in streaming su NOW. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Conference League Italiane Seguire